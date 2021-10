Susy Díaz anunció que en noviembre se irá de viaje a Francia con su expareja Walter Obregón, por su cumpleaños. La exvedette ignora las críticas - tras la denuncia de agresión que existe contra el empresario - y aseguró que Walter le da felicidad, por lo que no descarta la reconciliación. “Si él me hiciera sufrir, me hiciera llorar, le pondría la cruz como a mis otros ex”, comentó al programa América HOY. | VIDEO: América TV