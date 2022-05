Tefi Valenzuela sorprendió a propios y extraños al revelar que se reencontró con su expareja, el coach e inversionista Luka Lah, quien la invitó al concierto de Maluma y le dio algunos lujosos regalos. “¿Ustedes creían que yo iba a aceptar ver a mi ex solamente porque me invitó al concierto de Maluma? Están muy equivocados porque no solamente me invitó al concierto, sino que vino con regalitos que me convencieron”, dijo Tefi en Instagram Stories. Sin embargo, poco después reveló que tuvo una pelea con él y no llegaron juntos al concierto: “Al final, en el carro, nos peleamos por los motivos de siempre, yo me acabo de bajar sola y me voy al concierto de Maluma sola”. Aparentemente, la pelea no fue grave, ya que Tefi Valenzuela grabó un video de él y escribió el siguiente mensaje: “#exgoals todos vuelven a donde fueron felices”. Fuente: Instagram @tefivalenzuela