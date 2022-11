La exchica reality Tepha Loza confirmó su romance con el empresario constructor Mario Neumann hace algunos días. Y es que la hermana de Melissa Loza se lo tenía bien guardado, pues esta relación tendría varias semanas, ya que viajaron juntos a Nueva York, Estados Unidos, en el mes de agosto, y esta vez volvieron a EE.UU., pero al estado de Florida. “Yo tratando de comer cosas nutritivas o algo que me alimente y el chiquito me compra pop corn, ok, me encanta”, dijo Tepha en un video donde aparentemente habla con su novio. Luego, la hermana de Melissa Loza compartió imágenes en el Lion Country Safari, un parque de diversiones ubicado en el condado de Palm Beach, Florida. Fuente: Instagram @tephaloza8