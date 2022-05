En su cuenta de Instagram, la cantante Thamara Gómez se pronunció sobre el pleito que tuvo con una clienta que la acusó de vender prendas “muy usadas” en su closet sale. “Quiero aclarar un tema que he visto en Instarándula de Samuelito, en primer lugar quiero pedir mil disculpas si la persona se sintió ofendida. Lo que pasa es que no han visto el video del inicio hasta al final. Al principio la señora me estaba insultando, me estaba faltando el respeto, pero yo soy de las personas que tienen correa y ya estoy acostumbrada a los buenos y malos comentarios porque a todos no les va a caer bien”, dijo la cumbiambera. Asimismo, aprovechó para pedirle disculpas a la usuaria por llamarla ‘vieja sin mantenimiento”. Video: (Instagram/@thamara_gomez_oficial).