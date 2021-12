TRISTE. Así se encuentra Tilsa Lozano por estar lejos de su familia esta Navidad debido al Covid-19. La modelo se mostró muy conmovida y derramó algunas lágrimas al revelar que que en esta fiesta navideña estará solo con sus hijos y con su papá. “Hoy no me voy a conectar mucho porque de verdad esta Navidad es poco triste. He ido a recoger unos regalitos para los bebés. Obviamente ellos siguen creyendo en Papa Noel. Pero es un poco triste porque todos vamos a estar separados, mi familia va a estar separada. Hay demasiados casos de COVID; la cosa está muy fea”, contó en sus redes sociales. Asimismo, la exconejita expresó sentirse agradecida porque su familia aún está con vida. “Yo la voy a pasar sola, con mis dos hijos y mi papá. Vamos a estar los cuatro extrañando a gran parte de la familia. Agradecer que tenemos salud, que mis hijos siguen creyendo en la Navidad, pero sé que como me siento yo nos sentimos un montón, así que les mando un beso enorme”, añadió Tili muy conmovida. Video: (Instagram/@tilsa_lozano).