Tilsa lozano aseguró que no desea ser considerada como “la novia del año”: “No, no peleo por esas cosas (...) Estoy contenta, estoy en una etapa totalmente diferente de mi vida”. La exvengadora también adelantó que su expareja Miguel Hidalgo ‘Miguelón’ será invitado a su matrimonio: “No es que sean amigos, pero hay respeto de por medio al igual que hay, por mi parte, con la mamá de su hijo. Yo creo que al final lo más maduro y lo ideal es pensar en los niños. O sea, no es que ya se haya mandado invitaciones a nadie, pero sí está dentro de los planes, se ha conversado y está dentro de los planes seguramente invitarlos”. De otro lado, Tilsa Lozano no evalúa tener hijos con Jackson Mora: “Primero es armar el matrimonio, después es casarse y disfrutar de la pareja, disfrutar y adaptarse”. Fuente: América Televisión