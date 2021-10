Incómodo. Así se mostró el cumbiambero Tommy Portugal tras ser consultado por las razones de su separación con su expareja Estrella Torres. El cantante súper molesto no quiso contestar a las interrogantes de Ricardo Rondón. “A mí me invitaron para hablar de Caribeños, este momento es de ellos”, indicó Tommy. “Cuando me inviten para hablar de mí bacán, pero ahora no quiero hablar sobre mi vida privada... No estoy molesto, le deseo a Estrella lo mejor”, agregó el cantante. (Video: América TV).