La conductora de televisión revelo en el programa “Estas en Todas” que sufrió acoso sexual en sus redes sociales. “En Instagram me dicen: ‘Tula soy tu hincha, te amo, que no sé qué’, pero como respetuoso y yo ‘qué lindo. Entonces me dice: ‘Esto es para ti con todo mi amor’. Yo veo la foto y hago clic y (reacción de aversión) . Un poquito de pudor soy una señora casada”, señalo la exvedette muy consternada.