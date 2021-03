A través de su cuenta de Instagram, Tula Rodríguez informó a sus seguidores sobre su estado de salud tras dar positivo al covid-19. La conductora contó que ella y su hija están bien, pero su mamá se encuentra adolorida y delicada. “Está chaqueteadita. No hay oxígeno por ningún lado, no hay camas, no hay sitios en hospitales, en clínicas, está todo abarrotado”, contó. (Video: Instagram)