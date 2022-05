“(Mi corazón anda) muy bien”, dijo Stephanie Cayo en una entrevista con Tula Rodríguez difundida por el programa “En boca de todos”. “¿Y cómo está tu corazón?”, le preguntó la actriz a la conductora. “No, yo sí estoy soltera”, respondió Tula. “Yo también”, aclaró Stephanie Cayo, a quien se le ha relacionado con el actor turco Kerem Bürsin. “Yo no tengo un requisito muy marcado, sino depende de la magia que hay en el momento”, añadió. Tula Rodríguez también le preguntó si le gustaría tener hijos: “Yo sí quiero. Sí, el próximo año”, señaló la menor de las Cayo. “Es que tú has tenido puro churro, pues prima, cómo haríamos, puro churro, ¿cómo has hecho? Porque yo me los he conseguido hace años ‘chancados’”, expresó Tula Rodríguez entre risas. “Es como las series, las temporadas son todas diferentes”, bromeó Stephanie Cayo. Fuente: América Televisión