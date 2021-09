Tula Rodríguez reapareció a través de un enlace en “En boca de todos” y contó que su hija Valentina “está convaleciente”: “Ha tenido una operación muy delicada. Es una operación bien invasiva (...) tenía una escoliosis bien marcada”. La conductora reveló que no se ha separado de la adolescente: “Cuando ves a tu hija que llora porque le duele o fastidiada o con cositas, no hay forma que la pueda dejar, no hay forma que me pueda ir a trabajar tranquila hasta que ella no esté a su 100%”. Fuente: América TV