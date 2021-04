La conductora de ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez, se emocionó al recordar las canciones que escuchaba junto a su madre. Y es que el grupo ‘Pandemia’ estuvo de invitado especial en el magazine de la tarde donde entonaron algunos temas como “Caballo viejo”. La presentadora revivió algunos momentos de su niñez y no pudo evitar conmoverse al recordar a su mamita, quién falleció a causa del coronavirus. “Ay no, voy a llorar, te lo juro que voy a llorar, mi mamá... Me ha conmovido porque son canciones que cuando era chiquitita escuchaba, mi mamá cocinaba. Seguramente tú que me estás mirando escuchas estas canciones, cuando tu mamá ponía su música a todo volumen y tú estabas estudiando tus tareas, o cuando las fiestas eran en tu casa y tus tíos te ponían a bailar, la verdad que muy bonito... De verdad me encantó”, manifestó con la voz un poco quebrada. (Video: América TV).