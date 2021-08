Maju Mantilla volvió a generar polémica al ratificar que ella y Tula Rodríguez no son “las mejores amigas”. La conductora de ‘En Boca de Todos’ le pidió a Tula que no se resienta por revelar frente al público cuál es su verdadera relación. “Yo no miento, hay que ser claros y sinceros(...) no te puedes resentir por eso”, le dijo Maju. “Algún día me rogarás. Vete con tus otras amigas”, le respondió Tula.