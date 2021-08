Tula Rodríguez nunca imaginó que su compañera Maju Mantilla planteara su salida del programa ‘En Boca de Todos’ por ausentarse más de una semana debido a su viaje a Estados Unidos. “Maju, no me hagas esto, soy cabeza de familia, tengo una hija que mantener, no me victimizo”, dijo indignada Tula Rodríguez en vivo. | VIDEO: América TV