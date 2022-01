Al hablar de Patricio Parodi y Luciana Fuster, el conductor Roger del Águila recomendó a las parejas oficializar sus relaciones: “Ahora que tengo 47, ya pasé los 27, oficialicen, oficialicen”. Tula Rodríguez no dejó pasar la oportunidad para ‘trolear’ a Roger: “Ah, o sea que tú recomiendas ahora hacer lo que tú no hiciste en tu época con Saskia Bernaola... Ella está casada, tiene un matrimonio maravilloso. una hija hermosa, pero al César lo que es del César”. “No me desequilibries así, por favor”, respondió Roger del Águila. “Yo lo que siento es que las mujeres se sientan respetadas”, agregó. Pero Tula Rodríguez no soltó al conductor: “Vamos a decirle al público de que ahora que Roger está de consejero, él dice que no hagan lo que no hizo con Melania Urbina”. Fuente: América Televisión