En el programa “Estás en Todas” recordaron los inicios en televisión de varias figuras del espectáculo, una de ellas fue la conductora Tula Rodríguez, quién reveló cómo fue su primera vez en un set de TV. “Tenía menos de 15 años, era una niña, yo me muero si mi hija lo haría. Primero me fui a un concurso de “Señorita Lima” y perdí obviamente (...), luego me dijeron para entrar al staff de bailarinas, yo casi me asusto porque estaba en el colegio, fui al casting con mi mamá y Julio Zevallos era quién decidía y dijo que esa chiquita se quedé, me hizo bailar y quede”, contó la exvedette. (Video: América TV).