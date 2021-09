La mamá del futbolista Yoshimar Yotún, María Flores, no se contuvo y le dijo ‘sus verdades’ a Tula Rodríguez, conductora del programa ‘En Boca de Todos’. Como se sabe, doña María ha tenido discrepancias con Tula, luego de que ella comparara a su hijo con Gianluca Lapadula. Previo al partido del Perú vs. Brasil, la mamá de Yotún tildó de “hipócrita” a la conductora de TV. “Hipocresía hasta el mango, pero nada... Tula a veces habla bien, a veces habla mal, no la entiendo”, comentó. | VIDEO: América TV