Valeria Piazza recordó su primera aparición en televisión, cuando tenía 17 años: “Esa fue la primera vez que yo aparecí en televisión, estaba estudiando y me llamaron para hacer este desfile pequeño de carteras”. La modelo reveló que Jazmín Pinedo le dio todos los consejos, pues ella ya había modelado en TV: “me encontré con Jazmín Pinedo (...) Yo estaba nerviosísima, no sabía manejar las cámaras, y ella me dio todos los tips, Vale, te paras acá, modelas así. Ella ya tenía cancha en tele, después entró a Las Vengadoras, ella modelaba y tenía experiencia”. “No cualquiera hace eso porque el tema del modelaje, del Miss Perú, a veces las chicas son un poco envidiosas, incluso te quitan los zapatos”, comentó Brunella Horna. “Yo me sorprendí porque yo no sabía nada, llego y la ‘china’ me ayudó con todo”, concluyó Valeria Piazza. Fuente: América Televisión