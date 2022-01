Valeria Piazza reveló que el último fin de semana, Brunella Horna, Richard Acuña, Ivana Yturbe, Beto da Silva, Rodrigo Cuba y Alexandra Venturo se reunieron para cenar. Ella también estuvo invitada, pero no pudo ir: “esa casa es de la familia del novio de Brune, a mí me invitaron, por si acaso, me invitaron pero yo no pude ir, pero también me invitaron a la cena porque me llamó Iva y me dijo vamos a cenar con Beto, con Brunella, con Richard también, ¿y sabes con quién más? Con el ‘Gato’ y con Ale Venturo, su nueva novia”. Según Valeria Piazza, Brunella Horna reveló que Jorge Cuba, padre de Rodrigo, está muy feliz de que su hijo tenga una relación con la empresaria: “(Brunella) nos ha dicho que ‘don Gato’, el papá del Gato, ama a la nueva novia, yo no sabía eso pero la familia ya la adora, la acepta y todo, así que aprobación de la familia, tiene Ale Venturo”, comentó la conductora. Fuente: América Televisión