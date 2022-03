Vania Bludau y Mario Irivarren descartaron estar esperando un hijo tras la supuesta pancita que la modelo habría lucido: “No, no, no, yo ahorita estoy bien. He comido, es el shawarma de ayer. No, nada de hijos, ahorita no, estamos bien así, viajando, tranquilos, más adelante quizás. Aparte no puedo engordar porque tengo que modelar mi marca”, respondió la modelo. De hecho, Vania piensa viajar a EE.UU.: “Yo planeo irme el próximo mes, después que termine la temporada, un ratito, pero un ratito no más”. “Como que la acompaño me doy una vuelta por ahí”, dijo, por su parte, Mario Irivarren. Fuente: América Televisión