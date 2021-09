Tras su presentación en “Reinas del show”, la modelo Vania Bludau pidió que dejen de relacionarla con Christian Domínguez: “Yo he estado con Christian cuando tenía 19. Voy a cumplir 31, o sea, ¿hasta cuándo, amiga? ¡Ya no!”. Por su parte, Isabel Acevedo aseguró que le desea lo mejor a Christian Domínguez: “Yo no tengo ningún problema con nadie, como yo lo he dicho, le deseo lo mejor”. Fuente: América TV