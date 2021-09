La modelo Vania Bludau reveló que ha ‘prohibido’ a su novio, Mario Irivarren besarse con alguna de sus compañeras de ‘La Academia’, producción de ‘Esto ES Guerra’. “Él jamás ha llevado una clase de actuación, no ha actuado jamás, creo que no debería besar a nadie. No te pueden invitar a un programa donde el contrato es competir y que le digan ‘chápate con ella’, no”, comentó, indignada al programa ‘América Hoy’. | VIDEO: América TV