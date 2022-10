Gisela Valcárcel se mostró feliz en sus redes sociales por los peinados que presenta cada fin de semana en la televisión. La conductora de ‘El gran show’ bromeó con su equipo de producción para escuchar sugerencias de qué utilizará sobre la cabeza en la siguiente gala. “Estoy feliz de verdad. Me encanta lo que me puse. Es una artista quien lo hace. Acá se pasaron, ya nadie me respeta”, indicó. (Fuente: @giselavalcarcelperu)