La cantante Wendy Sulca reveló que en su etapa escolar sufrió ‘por parte de un compañero de carpeta. “En cuarto grado de primaria me cambiaron de colegio y en el primer día que entré, mi compañero de carpeta me trató muy mal. Me dijo tú eres serrana, qué haces aquí, no perteneces aquí, no deberías estar aquí. Deberías irte. Me hizo sentir horrible”, exclamó la artista de 26 años. (Fuente: América TV