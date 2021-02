Yaco Eskenazi habló sobre su escena de besos con Mayella Lloclla en la novela “Dos Hermanas”. Según el exchico reality, el personaje que interpreta le recuerda su ‘pasado oscuro’. “Desde los 17 a los 32 viví la vida y creo que, aunque puede sonar no muy bonito para las personas que me conocieron en esa época, eso me preparó para ser el hombre que soy ahora y estar enamorado de una sola mujer y estar feliz con una sola mujer; entender el matrimonio como la siento ahora”, comentó a América TV.