Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz hablaron en la última edición de ‘Estás en Todas’ sobre sus reacciones a los dos temblores que se sintieron en la primera semana de diciembre de 2023. “Dos días seguidos hubieron temblores, es horrible, no sabes si correr, sentarte. Yo no soy nervioso, cero, pero ahora tengo hijos”, expresó el conductor del programa sabatino. Por su lado, su esposa refutó al exchico reality e indicó que ambos son nerviosos. “Yaco dice que no pero de hecho con hijos cambia la cosa”, manifestó la exMiss Perú. (Fuente: América TV)