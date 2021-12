La cantante Yahaira Plasencia descartó haber vendido tan solo 14 entradas para su concierto, tal como afirmó Magaly Medina en su programa. Según la salsera, cambió la fecha porque está enfocada en la final de El artista del año: “(fue) un tema de ensayos, un tema de agotamiento, estoy súper agotada, estoy cansada. Entré en sentencia y tengo que meterle el doble de punche todavía. Lo de La Cúpula lo pasé para el 21 y 22 porque sentía que se tenía que hacer así, y Sergio también me dijo pásalo para el 21 y 22 para que te enfoques únicamente en El artista, no por lo que otras personas están diciendo”. Yahaira Plasencia lamentó la “maldad” y aseguró que solo escuchará críticas de gente “que sabe”: “No le hago caso, en realidad, yo estoy tranquila, trabajando, y que digan lo que quieran, igual creo que la gente no es tonta, la gente se da cuenta de la maldad, de la maldad de las personas Yo recibo críticas de gente que sabe, no de cualquiera”. Fuente: América Televisión