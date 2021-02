Yahaira Plasencia estuvo como invitada en “En boca de todos”, donde también se enlazó su productor Sergio George y respondieron preguntas sobre la internacionalización de la salsera. “Ahorita en Miami la cosa también está mal, no hay programas, no hay shows, igual que aquí. Entonces si vamos a invertir, tiene que ser en algo productivo, y por el momento no hay nada, por eso sería en vano ir para Miami”, expresó la cantante. (Video: América TV).