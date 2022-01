La cantante Yahaira Plasencia reveló que no tiene planeado volver a “Esto es guerra”, porque sufría con la competencia: “No, porque estuve dos, tres meses y me dolía todo el cuerpo, y aparte de eso no hacía nada, no hacía nada, entonces no”. Sin embargo, no descartó participar en el reality como jurado: “Si Peter, Mariana me quieren contratar, jurado, baile, canto, ustedes saben, pueden llamar”. “No competir ni subir los cubos ni agarrar las cosas ni tirarme 25 metros, no, ya no más”, aseguró Yahaira Plasencia. Fuente: América Televisión