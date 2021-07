La salsera Yahaira Plasencia estuvo como invitada en ‘Mujeres al Mando’, donde no pudo evitar ser consultada sobre su expareja, Jefferson Farfán. Y es que la cantante decidió opinar sobre el reciente look que maneja el popular ‘Foquita’. “Para no meterme en problemas con los titulares, mejor digo que no me gusta. Después van a decir que me gustó (...) Siempre hemos visto que Jefferson tiene muy buenos outfits”, dijo la ‘Reina del toto’ con una risa un tanto nerviosa. (Video: Latina TV)