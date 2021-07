Yahaira Plasencia fue cuestionada por usar playback para cantar por primera vez en un premio internacional como los Premio Heat 2021. “Todo el mundo dice ‘por qué no cantaste en vivo’. Porque me dio la gana (...) Cuando son premios, todos los artistas usan playback, yo quería enfocarme más en el show”, afirmó en una conversación con Sergio George. El productor la defendió diciendo que ella no es Céline Dion: “tú vendes el show, el baile”. | VIDEO: Latina TV