Luego de tantas especulaciones, Samahara Lobatón aclaró que su mamá y su pareja no se llevan mal. Melissa Klug sería fría con las parejas de sus hijas, pero eso no significa que haya malas miradas o rencor en la familia. Además, la engreída de Abel Lobatón, reveló que ya no dependen de nadie desde que decidieron vivir solos. | VIDEO: América TV