De las 13 víctimas mortales en la discoteca ‘Thomas Restobar', doce eran mujeres. El único fallecido de sexo masculino ha sido identificado como Joan Diego Flores Paz (30), según informó la Policía Nacional.

Según pudo constatar diario Ojo, en su cuenta de Facebook, los familiares y amigos de Joan han escrito conmovedores mensajes de despedida, lamentando su pronto fallecimiento.

“Injusta muerte amigo, no lo puedo creer me da tanta tristeza que Dios te reciba amigo fuerza y resignación a su familia”; “estoy muy triste por la noticia y aún más porque no voy a poder estar a tu lado, lo único que me queda decir es hasta pronto ya nos vemos”, fueron algunos de los comentarios de sus amigos.

Su último mensaje antes de ir a fiesta

Sin saber que horas después encontraría la muerte, Joan Flores cambió su foto de perfil de Facebook y escribió - ayer sábado 22 de agosto - lo siguiente:

“Mente positiva, fe en Dios y pa’ delante”.

Los Olivos: PNP descarta que haya utilizado gas lacrimógeno o armas de fuego

Los Olivos: PNP descarta que haya utilizado gas lacrimógeno o armas de fuego

