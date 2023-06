Ernestina Robles, una adulta mayor, denuncia que el Ministerio del Interior (Mininter) le debe más de 10 mil soles por el alquiler de un inmueble en Huancayo. Ella pide que la institución del Estado se cancele la deuda pues es su único medio de sustentación.

“Yo tenía alquilada la casa desde el 2004. Han pagado siempre demorando, pero la situación ya es insostenible. Me están debiendo desde setiembre del año pasado hasta mayo de este año. He presentado cuatro RUD y no se mueven, siguen en la Dirección General del Gobierno Interior (DGIN) que está a cargo del doctor Ortiz”, indicó en diálogo a Buenos Días Perú.

“(Me deben) más de 10 mil soles. Me dijeron que estaban en trámite, he pedido el RUD actualizado y todos los documentos figuran en la Dirección General del Gobierno Interior (DGIN)”, añadió.

La agraviada señala que, si bien el Mininter ya desocupó su inmueble, este se encuentra con varios daños que ella tendrá que reparar para volver a alquilar el espacio. Sostiene que las autoridades no se quieren hacer responsables de estos.

“El portero eléctrico está destrozado. Calculo que voy a invertir de S/4 mil a S/5 mil. No me quieren reconocer los daños a pesar que se firmó un acta de entrega de llaves en los que ellos reconocen que estaban entregando el local deteriorado. Nosotros somos personas mayores, vivimos de los alquileres. Es nuestro sustento esta vivienda”, aseveró.

En otro momento, la denunciante detalló que el último pago que recibió por parte del Mininter fue el 2 de diciembre del 2022. “Fue de 18 meses que me debían. Sumando a esos 18 meses, habían seis meses que estaban en el aire que no me los iban a pagar. Les dije que no me paguen esos seis meses, pero si los 18, pero ya se juntó con los nueve meses que están pasando ahora”.

“Lo más preocupante y estresante para nosotros es que no dicen nada y los documentos están durmiendo en la DGIN. (...) “Ya no sé con quién hablar, la última persona con la que hablé fue con Melina Burgos que es la administradora, incluso me prohibió el ingreso a las instalaciones. Me dijo que sí me iban a pagar, pero los documentos siguen estáticos en la oficina de Mercator”, indicó.