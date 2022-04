El ministro de Salud, Jorge López, reveló que 900 mil niños aún no se han vacunado con la segunda dosis contra el COVID-19, lo que impide eliminar la restricción de aforo en los colegios. “Tienen que ser vacunados para poder nosotros levantar las restricciones en las escuelas, eso es muy importante porque antes de ello no podemos hacer el levantamiento de restricciones”, dijo.

Al respecto, el colectivo Volvamos a Clases, que reúne a padres de familia, calificó de preocupante las declaraciones del titular de salud sobre este condicionamiento. “La vacunación de los alumnos no debe condicionar ninguna medida. Los colegios en el mundo abrieron cuando aún no habían vacunas”, señaló.

En esa misma línea, el médico e investigador Percy Mayta-Tristán consideró como un error este requisito. “La vacunación no fue requisito para el retorno a clases en otros países, de hecho, se inició antes de que existan las vacunas. La incompetencia de este gobierno para vacunar no debe ser una excusa para limitar el acceso a la educación”, escribió en su Twitter.

Sobre este tema, Unicef Perú alertó que aún hay tres millones de escolares que no tienen todas las clases presenciales que deberían recibir. “Abramos todas las escuelas, todos los días y para todos los niños”, demandó.

Por su parte, Eugenia Fernán Zegarra, adjunta para la Administración Estatal, consideró que un factor por el que los padres no reclaman educación presencial es el poco avance de la vacunación en niños, pero esto no tiene ningún fundamento. “Muchos padres no reclaman la educación presencial porque consideran que podrían estar en mayor riesgo sus niños”, refirió.

Asimismo, dijo que el Ministerio de Educación está pensando más en la semipresencialidad, cuando según sus propias normativas esta modalidad era extraordinaria. “Se necesita que den cuenta de cuántas escuelas han vuelto a la presencialidad, información que no se tiene. Necesitamos mayor transparencia”, acotó.

TE PUEDE INTERESAR:

Presencialidad en colegios es limitada: escolares reciben clases por unas horas