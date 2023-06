La menor de 14 años que huyó de su casa en Independencia el pasado viernes 23 de junio, apareció. Ella fue captada por un colectivero, quien la mantuvo todos estos días en su vivienda ubicada en Comas.

De acuerdo a Latina, se trata de Carlos Agustín Segura Bailón (48), quien realizaba taxi colectivo por la zona de Lima Norte. Fue la propia joven quien mandó su ubicación a sus padres, quienes la encontraron en uno de los paraderos donde el señor recogía pasajeros.

Respecto a esta situación, los familiares del conductor, quien ya está detenido en la comisaría de Independencia, señalaron que la adolescente y el hombre no habían tenido contacto antes del viernes.

Indicaron que ella estaba deambulando, tomó el colectivo y cuando llegó al último paradero no se quiso bajar y le contó que se había escapado de su casa.

“Decir que mi papá es inocente hasta que se pruebe lo contrario. No puedo dar detalles porque no tenido la oportunidad de conversar yo directamente con él. Lo que si puedo atestiguar es que lo poco que he conversado con él, indica que nada ha sido forzado, todo ha sido con consentimiento de la niña ya que ella contó que había sido maltratada en la casa donde vivía por eso se escapó”, detalló una de las hijas de Segura.

“Ella cuenta que salió porque el padrastro le pegaba mucho a la mamá. Ella de miedo se ha ido. No sabemos a qué hora la ha encontrado deambulando en Belaúnde. Ella ha subido como cualquier pasajero y al llegar a un cierto destino le ha dicho que se baje, pero ella no se quería bajar porque tenía problemas. Ha estado con ella. Él la ha tenido en la casa de mi abuelita”, añadió.

Según el citado medio, Carlos Agustín Segura les confesó a sus hijas que mantuvo relaciones sexuales con la menor de 14 años.