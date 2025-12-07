El héroe de La Bombonera, autor de los dos goles a Argentina en el viejo estadio de Boca Juniors que sellaron la clasificación de Perú al Mundial México 70, acaba de anotar otro golazo, quizás el más importante de su vida y por el bien de su salud.

Con la picardía y velocidad que le caracterizaba para cazar las pelotas cerca del área rival y hacerlas dormir en el arco rival, como lo hizo en dos ocasiones aquella tarde del 31 de agosto de 1969, Oswaldo “Cachito” Ramírez Salcedo ha superado una exitosa cirugía de alta complejidad tras sufrir fractura de cadera y fémur.

Se muestra sonriente y feliz, como si celebrara uno de sus tantos goles con la selección, al saber que su recuperación total solo es cuestión de tiempo.

“Estoy feliz de la vida y agradezco a los médicos, enfermeras y técnicos por el trato que he recibido”, dijo el “Verdugo de La Bombonera”, chalaco de nacimiento, ahora con 78 años.

Operación fue exitosa

El histórico delantero peruano sufrió una caída el pasado 3 de noviembre, la cual afectó la prótesis de cadera izquierda que había recibido en 2018, explicó el doctor Marco Rebatta, de la Unidad de Cirugía de Cadera del Hospital Guillermo Almenara.

“Esto exigía una intervención quirúrgica de alta especialización”, añadió el especialista.

“La intervención quirúrgica, realizada el 10 de noviembre, duró cuatro horas y consistió en la revisión y reemplazo del componente femoral de la prótesis, colocación de un vástago de revisión de mayor longitud y estabilización de la fractura mediante alambre de cerclaje conocido como supercable”, explicó.

“Su recuperación es progresiva y esperamos que pronto pueda retomar el nivel de actividad previo al accidente”, añadió el médico.

Todo lo veía gol

“Cachito” Ramírez, mundialista en México 70, goleador del futbol peruano, ha sumado 17 tantos con la Blanquirroja y 190 en el torneo nacional, que lo colocan como el segundo goleador histórico del campeonato peruano. Con Universitario de Deportes (89), con Sporting Cristal (71)​ y con Sport Boys (50).​

Es el decimotercero goleador histórico de la Copa Libertadores con 27 goles​ y el máximo anotador peruano en dicha competición en 1972 (6) y 1975 (8).

Además, levantó la Copa América en 1975, la segunda y última hasta hoy que consiguió Perú. La primera copa la la ganó en 1939 en un torneo jugado en Lima con Uruguay, Paraguay, Chile y Ecuador.