Carla Arce-Tord se interesó por la astrofísica desde pequeña. Nunca imaginó que este interés marcaría su vida profesional. Sin saber si encontraría trabajo, decidió arriesgarse a estudiar la carrera. Hoy no se arrepiente de esta decisión.

Además, dice sentirse feliz por compartir con otras personas su pasión por el universo. En entrevista para diario OJO, esta profesional explica la importancia de su carrera y cómo usa las redes sociales para hacer divulgación científica.

¿Instagram ha sido un medio efectivo para compartir tus conocimientos científicos?

Totalmente. Con esta plataforma no solo he conocido a otros divulgadores peruanos y de otros países que me han transmitido lo que saben, sino también a personas que me apoyan mucho y me motivan a seguir generando contenido.

¿Qué información brindas a tus seguidores?

Algunas personas me hacen preguntas sobre el universo. También me escriben jóvenes para preguntarme cómo es la carrera porque están interesados en estudiarla. Es muy bonito compartir esta información. Me veo reflejada en ellos porque cuando yo buscaba información de la profesión me hubiera gustado encontrar personas de mi país con las cuales tener una conversación más detallada sobre el tema.

¿Las personas que no tienen conocimientos previos de astrofísica pueden entender tus contenidos?

Sí, los temas que abordo en mis redes tienen un lenguaje poco técnico para que las personas que no poseen formación en ciencias no tengan problemas en entender la información. La ciencia debería ser accesible para todos porque está hecha por y para los humanos.

¿Es importante que todas las personas tengan conocimientos sobre la ciencia del universo?

Sí. Es importante conocerla. Nos permite entender las potenciales eventualidades que podrían darse en contra de nuestro planeta. El estudio del universo se basa en la búsqueda del desarrollo y la supervivencia de nuestra especie mediante la prevención de situaciones adversas y en nuestro afán por el conocimiento.

¿Las imágenes registradas por el telescopio Webb son trascendentales para el ser humano?

Los resultados del Webb son un punto de quiebre en la ciencia que nos permiten entender con más detalle distintos aspectos del universo. Además, el desarrollo científico que se produce en astronomía o en cualquier ciencia básica tiene a la larga aplicaciones en otras áreas de la tecnología.

¿Cómo incentivar en los niños el interés por temas científicos?

Más que incentivar sería alimentar su curiosidad. Los niños expresan esta curiosidad innata por el mundo que les rodea y por el universo cuando hacen preguntas como ¿por qué el cielo es azul? o ¿qué son las nubes? Su curiosidad se puede alimentar con mejores currículas escolares, acercándolos a la ciencia mediante experimentos divertidos, con la observación a través de un telescopio, entre otras acciones.

¿Te consideras una apasionada de la astrofísica?

Sí. Se requiere bastante pasión porque hay mucho trabajo de por medio, pero es gratificante. Pienso que los trabajos que hago y los estudios que he seguido me permiten aportar de alguna manera al conocimiento de la humanidad. No me arrepiento de haber escogido esta profesión.

A raíz de la pandemia muchos investigadores peruanos salieron a la palestra y se mantienen como fuentes de consulta...

Espero que siga siendo así porque hay que darles más visibilidad a los científicos peruanos. Es importante escuchar las opiniones de profesionales de todas las áreas del conocimiento porque esa es la única manera de que podamos avanzar como sociedad. La información no debe quedarse solo entre los profesionales, tiene que ser conocida por todo el mundo.

FICHA BIOGRÁFICA

Carla Arce-Tord es egresada de la especialidad de Física de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Actualmente cursa un doctorado en Astronomía y Astrofísica en la Universidad de Chile.

100 mil seguidores tiene en Instagram su cuenta @astrocarlaa.