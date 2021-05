La conductora de Willax TV, Carla García, habló en exclusiva con el programa de Milagros Leiva sobre las elecciones generales 2021. Según la presentadora, si su padre Alan García hubiese estado vivo, habría frenado la ola comunista, en referencia a la candidatura presidencial de Pedro Castillo (Perú Libre).

“Yo creo que si mi papá hubiera estado vivo, este crecimiento de la amenaza comunista (…) se hubiera frenado. Él hubiera frenado la ola comunista”, indicó.

En esa línea, García Buscagalia considero que el líder aprista hubiera evitado que el exmandatario Martín Vizcarra cerrará el Parlamento. “Era mejor Alan muerto que vivo. A Vizcarra no le convenía la oposición”, añadió.

Carla García también se animó a revelar muchos aspectos inéditos de su vida personal, incluso hablo sobre un presunto romance con el actor Jason Day.

“Cómo me vas a preguntar eso. No, éramos buenos amigos. Yo no me arrepiento de las personas con las que he estado cerca en la vida, yo nunca he sido desleal”, respondió y agregó que su padre, Alan García, siempre mostraba su preocupación por los amigos que frecuentaba.

