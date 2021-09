El congresista de Perú Libre, Roberto Kamiche, se aleja de la postura de su partido político y afirmó que no considera legítimo el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Explicó que este régimen ha ocasionado una gran cantidad de migración de ciudadanos de este país al Perú.

“(¿Es legítimo el mandato de Maduro?) En mi concepto, no lo es. Es un Gobierno que vemos que ha traído esta gran migración no solamente en el Perú, sino otros países de la región, eso se tiene que solucionar. Independientemente de lo que yo piense de cómo es la administración de ese país, ellos son autónomos de poder decidir su política interna”, manifestó Kamiche a Canal N desde Trujillo.

Al ser consultado sobre las discrepancias entre la posición de la Cancillería y el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quienes tuvieron opiniones diferentes sobre la situación de Venezuela, el legislador precisó que de estas discrepancias “siempre salen acuerdos que benefician al país”.

El pronunciamiento de Kamiche se da luego de que el vicecanciller Luis Enrique Chávez asegurara que el Perú no reconoce a ninguna autoridad legítima en Venezuela desde el 5 de enero del 2021, fecha en la que el Grupo de Lima se pronunció por última vez sobre la situación política y social en ese país sudamericano.

“En este momento la posición del Perú es que desde el 5 de enero no hay ninguna autoridad legítima en Venezuela”, indicó ayer el diplomático desde el distrito de Surco.

Ante estas declaraciones, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, descartó que esta sea la postura del Gobierno sobre la situación de Venezuela y reveló que el presidente Pedro Castillo sostuvo una reunión con Nicolás Maduro.

“Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas”, escribió en la red social Twitter.

Cabe indicar que el mandatario venezolano confirmó ayer que sostuvo una reunión con Pedro Castillo en México, durante la presentación de ambos en la cumbre de la Celac. Este encuentro no figura en el registro de actividades oficiales del jefe de Estado peruano.

