Lo que empezó como un juego, cuando apenas tenía 3 años y maquillaba y peinaba a su mamá, hoy es su profesión. Cynthia Calderón, conocida popularmente como “La’ Maquilladora”, es una estilista que con su desenfado, entrega y profesionalismo ha construido una marca personal con una identidad única. A sus 34 años ya cuenta con más de 20 años de experiencia en este negocio; descubrir su pasión en la adolescencia le dio la libertad de equivocase, aprender, crear, innovar y hacer posible lo imposible en el infinito mundo del maquillaje.

INICIOS. En su etapa escolar, confiesa, le parecía inconcebible que sus amigas asistieran a una fiesta sin arreglarse, así que se convirtió en una especie de asesora de imagen. Disfrutaba presenciar lo bien que ellas se sentían al verse al espejo o ante los halagos que recibían. “Ahí dije, yo quiero encargarme de que la gente no solo se vea bonita, sino que se sienta bien, porque eso perdura en el tiempo”, expresa.

AUTODIDACTA . No obstante, todo lo relacionado al maquillaje lo aprendió por sí misma. En tiempos en los que Youtube aún no existía, Cynthia echaba a volar su imaginación. “Yo pasaba horas en mi cuarto tratando de entender cómo funcionaban las transiciones, los colores, el tema de la proyección”, recuerda. Desde el principio sintió una fuerte inclinación por las caracterizaciones, creación de personajes y hacer efectos especiales. Fue así como llegó hasta Broadway, gracias a un amigo que le propuso maquillar al elenco de la obra que dirigía, a cambio ella pidió actuar, que es otra de sus grandes pasiones. La obra era “Los Locos Adams” que, según explica, a nivel de maquillaje es una de las más importante. Posteriormente, trabajó en muchas más obras de teatro.

POPULARIDAD. “La gente comenzó a pasarse la voz de quién era esta chica que hacía esos maquillajes”, cuenta orgullosa. En ese ínterin, recién surgió el boom de Youtube y, como todo en su vida, se dejó llevar por su instinto y se aventuró a abrir su propio canal. “Una amiga me dijo que nunca le salía el delineado, le respondí, es que estás poniendo mal la mano, haz así, esto y ya. Entonces, me dijo, en dos segundos lograste que me salga algo que he intentado por dos años. ¿Por qué no abres un canal en Youtube? Primero pensé, ¿en qué momento? Tengo obras de teatro y otras cosas, pero entré y dije, aquí no solo puedo enseñar a maquillar, sino también promover a que te quieras, a que te gustes. Necesitaba que la mujer peruana se rebele en ese sentido. Lo hice como jugando, mi primer video fue de maquillaje básico y tuvo un montón de aceptación. Lo que a la gente le gustó fue cómo me expresaba, como si estuvieran conmigo; hasta ahora creo que ese es el enganche”, asegura entre risas. A la fecha cuenta con más de 100 mil suscriptoras, mientras que en Facebook e Instagram tiene 100 mil y 148 mil seguidoras, respectivamente, a quienes cariñosamente las llama “mamacitas”.

SIGUIENTE NIVEL. En vista de su éxito, decidió especializarse en efectos especiales en MuD Designory, una escuela de Nueva York, y grande fue su sorpresa al no solo ser admitida, sino exonerada hasta el último ciclo de la carrera gracias a sus trabajos en Youtube. Y es que, además de su experiencia maquillando novias, haciendo editoriales y creando personajes, se había vuelto una sensación por sus caracterizaciones de reconocidas figuras como Paolo Guerrero, Selena, Camilo, Bad Bunny y hasta personajes de terror, entre ellos, Anabelle y La Monja. Otra de sus más grandes satisfacciones en su carrera como maquilladora es haber trabajado con artistas internacionales a quienes admiraba como Adal Ramones y Alessandra Rampolla, así como una larga lista de figuras peruanas.

REDES SOCIALES. A pesar de todos los éxitos cosechados, “La maquilladora” revela que el mundo de las redes sociales es voraz. Sin embargo, desde hace más de 9 años se mantiene vigente. “Sigo vigente y sin seguir la tendencia. Me ha costado, especialmente, con las marcas. Es más, estamos pensando sacar un slogan “lo que callan las influencers” (risas). El mundo es las marcas es un negocio, ‘te uso y cuando no te necesito, te boto’. Yo, cuando una marca confía en mí y me paga para hablar de su producto, la marca es mía y vas a vender porque vas a vender. Les creo estrategias y todo, pero cuando me di cuenta que ellos no eran igual conmigo y me han tratado de la manera más pedorra que te puedas imaginar, dije, ¡ah no! No quiero ser parte de esto”, cuenta ofuscada. Por esta razón pasó de trabajar con 10 marcas en un año, a hacerlo solo con una.

EMPRESARIA EXITOSA. Hoy Cynthia es la primera mujer latina y peruana en tener uno de los cursos más exitosos de maquillaje en la plataforma internacional Crehana y lidera un staff de 11 personas con el que ejecuta sus ideas más alocados. Entre sus proyectos más ambiciosos figuran el reciente lanzamiento de su colección de brochas Mambo Queen, un juego de 27, en diferentes colores y con frases tan atrevidas y osadas, como la personalidad de su creadora. “Son brochas que compiten con las mejores marcas a nivel mundial, sin embargo, están a un precio muy asequible. Siempre me ha parecido importante que las herramientas que una persona utilice para maquillarse tienen que ser lo mejor que haya, así recién comiences. Tú tienes que ser una profesional con tu propia belleza. El nombre fue creado porque está inspirado en la mujer latina, pícara y versátil”, manifiesta.

Otro producto con su sello personal es La’Bitacora, un novedoso planner de maquillaje, y también es fundadora de La’maquilladora Academy (https://www.lamaquilladora.pe/), una plataforma online que creó hace 6 años en la que imparte cursos de maquillaje: su propósito es que las personas aprendan a vivir de su arte. “La gente no sabe crear marca, potenciarla para que te genere ingrese. Como yo soy publicista, sé de marketing”, indica con mucha seguridad.

TRASCENDER. En mayo del 2020, apenas reactivaron el rubro de cosmetología, Cynthia abrió DaBeautyBar, su propio estudio de maquillaje. “Los clientes que vienen a mi estudio, el 99.9% son de pm. Ellas llegan y me dicen, haz lo que quieras, confío en ti. Solo 1% son pesadas, intensas, que todo les molesta. Le puse DaBeautyBar porque es un bar, literal, la gente viene y te cuenta su vida”, detalla. En este mismo espacio también realiza tatuaje paramédico, una técnica con pigmentos que, diferencia del microblading, disimula con maquillaje permanente lesiones y marcas en la piel como estrías, vitiligo, reconstrucción de pezón en pacientes oncológicos, etc. En medio de una crisis existencial, retomó este proyecto que deambulaba por su cabeza desde varios años atrás. Le entusiasmaba la idea de ayudar a personas que, como su padre, sufren de vitiligo. “El maquillaje es hermoso, pero necesitaba aportar a una transformación más radical (...) Yo quiero ser millonaria, pero hago las cosas sin pensar en cuánto voy a ganar, sino en lo que va a ocurrir cuando lo haga en la otra persona. Esto me parece mucho más hermoso. Para mí es importante ser trascendental”, sentencia “La maquilladora”.

CUATRO CORTITAS DE “LA MAQUILLADORA”

1. “A la peruana le da miedo imponer, hacer lo que realmente quiere. Ese es un tema que yo trabajo desde un inicio. Lo que sí sucede es que una vez que las maquillo por primera vez o les hago las cejas, la segunda vez lo quieren todo, porque ya se encontraron”. (Risas)

2. “Uno va a tener miedo siempre, pero tienes que hacerlo igual. Lo que más he aprendido (en el camino de emprendedora) es que tienes que rodearte de personas que sean muy apasionadas. Juntarte con gente que tenga la misma visión y pasión que tú”.

3. “Todo es posible, pero tienes trabajar mucho. No tienes que hacer lo que te diga la sociedad; si tú lo crees, es lo correcto, ahí es”.

4. “Para mí un buen maquillador es aquel que tiene la capacidad de sacar lo mejor de la persona, de transformarla y no reñirse solo a plasmar su arte. El maquillador, a veces, es egocéntrico y quiero lucir su arte y no a la persona”.

OJO AL DATO

Es comunicadora, actriz y creadora de contenido con más de 7 años de experiencia en las redes sociales. Ha trabajado con las marcas de más renombre a nivel nacional e internacional y es CEO de mamacita.pe, su propia web de productos de belleza.

