Se elevaron a 15 los casos positivos por coronavirus COVID-19 tras analizarse 656 muestras

Siendo 11 de marzo de 2020, se han procesado 656 muestras por coronavirus COVID-19, obteniendo 15 resultados positivos. Los dos nuevos pacientes que han dado positivos son de edades de 47 y 69 años, masculino y femenino, respectivamente, ambos en la ciudad de Lima.

El Instituto Nacional de Salud del Minsa es la única entidad oficial y autorizada para el procesamiento de las muestras y entrega de resultados en el Perú y el Minsa es la fuente oficial de información autorizada sobre coronavirus en el país, por lo que contenido que circule en redes sociales y otros medios no oficiales no deben ser considerados como ciertos.

#LOÚLTIMO 📢🚨🦠 #Coronavirus en Perú: aumenta a 15 los infectados por este mal.



El Ministerio de Salud informó esta tarde sobre dos nuevos casos por el #coronavirus. pic.twitter.com/jep7TNzLdQ — Diario Ojo (@diarioojo) March 11, 2020

Coronavirus en Chincha: Paciente #13 viajó a España e Italia, regresó a Lima y luego fue a Ica

Entre los portadores del COVID-19 figura un hombre que vive en la provincia de Chincha (Ica) y que retornó al país luego de haber estado de viaje en Barcelona, en España. Se trata de un joven de 29 años, dedicado al diseño de muebles.

Según el subdirector del Hospital San José de Chincha, el doctor Víctor Donayre, la ruta del paciente por Europa inició el pasado 17 diciembre, cuando llegó a Barcelona.

La sanción que recibirían infectados con coronavirus que escapen de cuarentena https://t.co/cEUNYJ5IvV — Diario Ojo (@diarioojo) March 11, 2020

Colombia ordena aislar a quienes lleguen de China, España, Francia e Italia

Colombia aislará a las personas que lleguen desde China, España, Francia e Italia en un intento por impedir la propagación del coronavirus, que hasta el momento deja a tres personas contagiadas en el país, dijo este miércoles el presidente Iván Duque.

“Dadas las implicaciones de cuarentena por parte de China, Italia, España y Francia, el Gobierno Nacional adopta el aislamiento preventivo de personas provenientes de dichos países para proteger la salud colectiva”, indicó el mandatario en Twitter.

Nicolás Lúcar se enteró en vivo que puede tener coronavirus

Nicolás Lucar informó que está en cuarentena mientras espera que le realicen la prueba de descarte de coronavirus tras llegar de España el último martes.

Escolares peruanos se emocionan al saber que se postergaron las clases

Martín Vizcarra anunció la suspensión de las clases en los colegios privados y estatales a nivel nacional hasta el lunes 30 de marzo debido a los 13 casos de coronavirus (Covid-19) ya confirmados en el Perú.

Esta noticia fue comunicada en algunos colegios por los profesores a los alumnos y la reacción de los escolares fueron distintas.

🤭🦠👀 #Coronavirus en Perú: los memes que invaden las redes tras suspensión de clases en colegios | FOTOS https://t.co/fQf9r5Tx0d — Diario Ojo (@diarioojo) March 11, 2020

Peruano John Kelvin puede ir tres meses a la cárcel si intenta salir de Italia

John Kelvin viajó a Italia hace unos días para realizar unas presentaciones; sin embargo, estas fueron canceladas debido a la rápida expansión del coronavirus (Covid-19) que ha afectado a dicho país, que actualmente se encuentra en cuarentena.

“La Policía está trabajando 24 horas, veo bastante policías moviéndose por todos los lugares. Lo que me preocupa es que yo tenía pensado ir a España, pero en las fronteras no se puede ni salir porque hay una penalidad de 200 euros, y no solo eso puedes ir a la cárcel, puedes ir tres meses de cárcel”, contó.

Argentina impone aislamiento obligatorio a viajeros por coronavirus

El gobierno argentino dispuso un aislamiento obligatorio por 14 días a las personas que ingresen al país sudamericano procedentes de los países más afectados por el nuevo coronavirus, informó este miércoles el presidente Alberto Fernández.

“Eso no es voluntario, no es una recomendación. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública”, dijo Fernández a FM Delta.

Balance de la epidemia del coronavirus en el mundo a las 17H00 GMT del miércoles 11 de marzo

El número de personas infectadas de COVID-19 en el mundo llegó a 124.101, de las cuales 4.566 fallecieron, en 113 países y territorios, según un balance de AFP sobre la base de fuentes oficiales el miércoles a las 17h00 GMT.

China (sin los territorios de Hong Kong y Macao), en donde se declaró la pandemia a fines de diciembre, sumaba 80.778 casos, con 3.158 decesos. Entre el martes a las 17H00 GMT y el miércoles a las 17h00 GMT se registraron en ese país 24 casos nuevos y 22 decesos.

Los países más afectados detrás de China son Italia (12.462 casos de los cuales 2.313 nuevos, 827 muertos), Irán (9.000 casos de los cuales 958 nuevos, 354 muertos), Corea del Sur (7.755 casos de los cuales 242 nuevos, 60 muertos), España (2.128 casos de los cuales 506 nuevos, 47 muertos).

Desde el martes a las 17H00 GMT Albania, Suecia, Irlanda, Bélgica, Panamá y Bulgaria registraron sus primeros casos mortales. Brunéi, Honduras, Bolivia, Costa de Marfil, Turquía, anunciaron por primera vez casos en su territorio.

El miércoles a las 17H00 GMT, y desde el comienzo de la epidemia, Asia sumaba 90.535 contagios (3.236 fallecidos), Europa 22.307 (930), Oriente Medio 9.876 (364), Estados Unidos y Canadá 989 (29), América Latina y el Caribe 148 (2), Oceanía 129 (3), África 117 (2).

El Coronavirus es una "pandemia global", así declaró la OMS