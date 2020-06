Actualidad







“No me siento héroe, soy un peruano más que pone el hombro”: Empresario que no subió el precio del oxígeno El empresario Luis Barsallo, dueño de ‘CrioGas’ en el Callao, dijo no estar interesado “en ningún elogio” de parte de los congresistas, quienes han expresado su intención de darle un saludo por su compromiso.