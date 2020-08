La Liga1 o el campeonato local de fútbol tiene una última oportunidad. El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, advirtió que si los hinchas vuelven a romper las reglas impuestas por el Gobierno, se cancela la temporada de forma definitiva.

“Me he reunido con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y con el presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y les he dicho que si vuelve a suceder un hecho de estos, indudablemente, se va a suspender definitivamente el campeonato”, anotó Martos en una entrevista con “Canal N”.

El primer ministro se refirió al desorden generado en las calles en el primer día del reinicio del campeonato, previo al partido entre Universitario de Deportes y Cantolao. Aquel día, un gran número de hinchas del club merengue se concentró en la vía pública, incumpliendo las órdenes de distanciamiento social.

“Los clubes cumplen los protocolos, pero sucede que la gente sale a la calle sin ningún control. Son cosas fortuitas, un comportamiento de nuestra población que a veces se vuelve inmanejable, y por eso se tiene que volver a ciertas restricciones”, indicó Martos, en referencia a la suspensión del campeonato después de los hechos mencionados.

No obstante, el pasado miércoles la Liga1 informó que se llegó a un acuerdo con el Ejecutivo para reanudar el campeonato, decisión que recibió múltiples críticas, pues el fútbol no sirve para luchar contra la pandemia y tampoco es una actividad clave para la economía peruana.

“Este no es un afán del presidente de la República, este es un pedido que hace la FPF y los clubes, y que nosotros lo hemos aceptado, pero que cumplan todos los protocolos que corresponden”, puntualizó.