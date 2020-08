En el mundo no solo se está corriendo una carrera para encontrar la vacuna del coronavirus o Covid-19, sino el garantiza una gran producción que abastezca a gran parte del mundo.

En medio de esta otra carrera, la que aún no toma mucho protagonismo, se encuentra el Serum Institute en la India, la farmacéutica que viene produciendo a gran escala las vacunas de la Universidad de Oxford, las cuales aún están en la fase 3.

El Serum Institute en la India pertenece a una familia india pequeña y rica, que comenzó hace años como una granja de caballos, sin embargo, es probable que en algunos meses, Adar Poonawalla, su director ejecutivo y único hijo del fundador, sea el hombre más buscado.

De acuerdo a una nota de The New York Time, actualmente Adar Poonawalla ya ha recibido muchas llamadas de jefes de Estado, ministros de Salud y premier; e incluso de amigos. “Tuve que explicarles que no puedo dárselos así”, contó Poonawalla en una entrevista.

La decisión de Adar Poonawalla fue arriesgada en un inicio; sin embargo hoy es casi un hecho de que la vacuna de Oxford pueda funcionar, pues los resultados obtenidos son alentadores.

Actualmente las líneas de ensamblaje de esta compañía en India ya se están preparando para fabricar 500 dosis por minuto.

