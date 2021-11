En su infancia, cuando vivía en Campo Verde, un distrito ubicado en la calurosa ciudad de Pucallpa, Francesca siempre ansiaba los días de lluvia porque la tierra se convertía en arcilla y sus manos podían crear cualquier pieza que tuviera en mente. Ese talento, que nunca perdió de vista, hoy es parte fundamental de Ruta 64, un emprendimiento que formó con su socio y mejor amigo Fabrizio Piazze, que pone a disposición dioramas (maquetas en miniatura), repisas, accesorios y figuras a escala 1/64 para los amantes del coleccionismo.

SALIENDO A FLOTE. Francesca cuenta que Ruta 64 nació en medio de dos crisis: la pandemia y su propia crisis tras la pérdida de su padre y el fracaso de la empresa de reciclaje que había fundado en la selva. “Cuando Recilavs me deja endeudada, tenía que reinventarme y gracias al coleccionismo es que empiezo de cero. Ahora me estoy haciendo conocida en este mundo chiquito”, cuenta.

Su curiosidad por las motos, vehículo que maneja desde los 8 años, fue el punto de partida que la interesó por esta pequeña pero ambiciosa industria. Su socio Fabrizio le comentó su afición por los carros a escala. “‘Y también hay motitos’, me dijo. Él me regaló mi primera moto, una DAX, y ahí comencé a coleccionar. Para esto, él ya había formado Ruta 64, tenía la idea pero no el tiempo para explorar más. Entonces, me preguntó, ¿no quieres agarrar Ruta 64, a ti que te gusta hacer esas cositas pequeñas? Transcurrieron 6 meses hasta que decidí emprender”, recuerda la también técnica dental.

A EMPRENDER. Recibir la AFP fue el empujoncito que necesitaba para iniciar este nuevo negocio. Con ese dinero compró su primera impresora en 3D de filamento. “Me metí a un curso en Doméstica, de 12 dólares, para empaparme del tema y tener introducción al 3D”, afirma. Ocho meses después, gracias a la alta demanda de productos, compró su segunda máquina, esta vez con acabados de resina para mejorar los detalles. Fabrizio y Francesca, en equipo, conjugan un trabajo artesanal con tecnología.

PORTAFOLIO. Entre sus productos más vendidos destacan el mini garaje, el diorama de Nissan (con luces) y el set de mecánicos que incluye 7 piezas por el monto de S/35. Asimismo, venden piezas por unidad desde los S/5 y también realizan custom, es decir, personalizan figuras a escala, especialmente autos. “Me gustaría internacionalizarme y que la gente diga, ¿esos productos vienen de Perú? Porque todo lo hacen los japoneses y los chinos”, concluye Francesca.

