“Mi hija está a punto de morirse ”, lamentó Jaime Carbajal, padre de la escolar de 12 años que cayó desde el cuarto piso del colegio Saco Oliveros, en Salamanca, el pasado 25 de octubre. La menor requiere urgente una cama UCI por las diversas facturas que comprometen la columna vertebral.

El padre se presentó en ATV Noticias y denunció que su hija Luhana (12) ha sido víctima de bullying en su colegio, en los últimos meses. “Se estaban burlando de su cuerpo, su estatura, de su cabello, le hice un corte de cabello en un salón de belleza para que se sienta mejor y fue al colegio y lo único que hicieron fue burlarse de ella. La profesora tenía conocimiento de que los alumnos están recibiendo bullying y no se comunica eso a los padres de familia ” , agregó.

Menor dejó una carta días antes de la tragedia

El padre contó que este 26 de octubre pudo revisar el celular de su hija, donde encontró que la menor estaba en varios chats con otros escolares del colegio, quienes se burlaban de ella por sus físico.

“Empiezo a notar que regresaba fastidiada del colegio y me decía que estaba cansada. Me decía que estaba cansada que quería dormir (...) regresaba del colegio triste, jamás me imagine que algo así iba a pasar”, comentó.

“Me doy cuenta del bullying porque empiezo a revisar su celular, y los chat de los grupos donde se empiezan a burlar de ella. Ella respondía que está cansada de que hablen tanto de ella, que se burlen de su talla, de su peso, de su cabello. Tiempo atrás la llevo a un estilista para que se sienta bella, qué sentirá en su corazón para que venga alguien y le diga que está fea”, agregó.

Jaime Carbajal reveló que encontró un mensaje de su hija en estos chats, donde ella advirtió que algo le podía pasar.

“Hoy encontré en su celular, desde el día 22 encontré en su celular, una carta de despedida, un mensaje de despedida, pero no podía acceder porque tiene clave, pero salía en el título que ‘Quizás esté muerta para esta fecha’... y los alumnos nunca lo dijeron, a pesar de eso se siguieron burlando de ella. Desde el día 22 mi hija...” , aseguró.

TE PUEDE INTERESAR