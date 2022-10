Jaime Carbajal, el padre de la escolar de 12 años que cayó del cuarto piso del colegio Saco Oliveros de Salamanca, en Ate, reveló que ha pedido las cámaras de seguridad de la institución, pero no obtuvo respuesta.

La menor fue víctima de bullying por parte de sus compañeros de escuela y, ahora, permanece en una cama UCI del hospital Guillermo Almenara de Essalud. La escolar presenta múltiples fracturas, politraumatismos a nivel de columna dorsal, abdominal, pelvis y fémur, así como contusión pulmonar.

“Mi hija no quería ir al colegio por bullying, yo pensé que era por flojera ”, declaró este 26 de octubre a ATV.

Jaime Carbajal responsabiliza directamente al director del colegio Saco Oliveros, identificado como Deniss Barboza: “se ocultó y hay testigos de que el director pidió a los profesores que no hablen nada. Cuando yo fui a reclamar, se escondió”.

El padre de la escolar declaró a ATV Noticias que se encuentra separado de la madre de su hija, pero que existía una buena relación con su expareja.

“He tratado de tener buena comunicación con mi hija, llevo buena relación con su mamá. Hacíamos planes, el fin de semana hizo planes para viajar con su mamá y por eso me sorprende que haya sucedido esto. Por eso es que quiero saber si mi hija se lanzó o la empujaron (...) He pedido las cámaras al colegio, pero me dicen que no hay cámaras, y donde está el personal de seguridad del colegio” , dijo indignado.

“Nadie vio cuando mi hija se cayó. Esa es la negligencia del colegio, había personal de seguridad, auxiliares en los pasillos, cómo es que permiten que una niña llegue hasta el cuarto piso en pleno horario de clase. Ella ha sido víctima de bullying, a raíz de este accidente se estaban burlando de ella, la profesora tenía conocimiento y no se comunica a los padres”, agregó.

