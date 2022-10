La escolar de 12 años , víctima de bullying, permanece una cama UCI pediátrica en el hospital Guillermo Almenara, tras sufrir una caída desde el cuarto piso del colegio Saco Oliveros de Salamanca, en Ate. El Seguro Social de Salud (Essalud) informó el estado de salud de la adolescente.

El doctor Jorge Amoros, gerente de la Red Prestacional Almenara, señaló que la paciente ingresó ayer por la tarde con múltiples fracturas, y fue atendida inmediatamente por el personal médico de turno. También presenta politraumatismos a nivel de columna dorsal, abdominal, pelvis y fémur, así como contusión pulmonar.

“Tiene fracturas importantes. De columna a nivel dorsal, pelvis y fémur, además de contusión pulmonar. Una anemia severa aguda la cual ha sido compensada. Ella llegó con seis de hemoglobina y ahora reporte once de hemoglobina”, precisó en declaraciones a la prensa. “ Por el momento, su condición es estable, esta consciente y tenemos varias cosas que resolver ” , agregó.

Amoros anunció que debido a su delicada condición médica, la paciente “ya tiene una cama en el área de Cuidados Intensivos”.

Essalud aseguró que los especialistas vienen monitoreando permanentemente a la escolar de 12 años. En ese sentido, detalló que, se realizó una junta médica multidisciplinaria donde de acordó solicitar nuevas imágenes para descartar que existe un tipo de sangrado.

“Estamos esperando los resultados de las imágenes para hacer una nueva junta médica y tomar la mejor decisión”, indicó el galeno. Al ser consultado si la escolar será sometida a una operación, respondió que probablemente la menor sea sometida a una intervención, pero no se conoce la fecha de este procedimiento.

El doctor de la Red Prestacional Almenara garantizó las prestaciones para la paciente y niega cualquier información relacionada con compra de insumos por parte de la familia. “Esta institución no pide nada”, remarcó el galeno.

Como se sabe, el padre de la estudiante del colegio Saco Oliveros, informó que la adolescente necesitaba ser intervenida quirúrgicamente tras sufrir fracturas y lesiones en su cuerpo tras la caída del cuarto piso.

“Estoy desde las 4 de la tarde del día de ayer, no recibe atención. Está perdiendo sangre. No encuentro una cama UCI. Dicen que tienen que pasar por múltiples cirugías. Tiene fracturas en su columna, su pelvis está destrozada, su corazón está débil. Si entra a cirugía necesita clavos especiales que no los tiene el hospital. Dónde está el ministro de Salud. ¿Dónde está la cama UCI? Solo una necesito”, dijo entre lágrimas el padre de familia.

El caso

Jaime Carbajal, padre de la estudiante del primer nivel de secundaria, narró que la mañana del último martes 25 de octubre, recibió una llamada del colegio Saco Oliveros para avisarle que su hija había sufrido un accidente. “Ayer a las once aproximadamente me llaman diciéndome que mi hija se cayó del cuarto piso. El colegio se da cuenta porque un vecino los alertó que mi hija se había caído”, dijo en diálogo con ATV.

El progenitor contó que a raíz del accidente que sufrió su hija pudo descubrir que su hija era víctima de bullying en el colegio Saco Oliveros. Mencionó que el centro educativo le informó que no hay registro de videos sobre el accidente.

“Se estaban burlando de su cuerpo, su estatura, y de su cabello. Le hice un corte de cabello en un salón de belleza para que se sienta mejor y fue al colegio y lo único que hicieron fue burlarse de ella. La profesora tenía conocimiento de que los alumnos están recibiendo bullying y no se comunica eso a los padres de familia”, agregó.

Carbajal criticó la actitud tomada por los docentes del colegio Saco Oliveros frente al bullying que sufría la adolescente. “Sí, sabían porque en uno de los chats con uno de sus compañeros dice que la profesora le dice [a la escolar] que ‘la persona que te está haciendo bullying está peor’. O sea, eso no es la solución. Eso no es una respuesta”, indicó.

“El colegio está pensando cómo defenderse y utilizar sus estrategias de defensa para limpiar su nombre en vez de preocuparse por el estado de salud. Mi hija está a punto de morirse”, refirió el padre de familia.

“En el colegio hago responsable al director Denis Barboza porque se ocultó y hay testigos que el director le dijo a los profesores que no digan nada. El director nunca dio la cara. Cuando fui a reclamar se escondió”, añadió el padre denunciante.

¿Cómo denunciar un caso de bullying?

Ante cualquier caso de violencia escolar puede ser denunciado en forma confidencial a través del portal digital www.siseve.pe o el número de teléfono 0800-76-888, tanto si se es víctima o testigo de algún caso de violencia o acoso escolar.

VIDEO RECOMENDADO

Padre denuncia que su hija, quien sufre de bullying, cayó del cuarto piso de colegio