Actualidad







“Creemos que somos fuertes y que no nos va atacar”: el crudo testimonio de jóvenes hospitalizados por Covid-19 | VIDEO “No es una broma. Seré más responsable, uno cuando es joven accede a la invitación de amigos, no vayan a reuniones en grupos se pueden contagiar y luego no encuentran cama”, aconsejó Gerson Jhony.